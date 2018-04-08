ترانيم القيامة تستقبل المهنئين بالعيد في المقر البابوي

استقبل المقر البابوى للكاتدرائية، المهنئين بالعيد، على ترانيم وألحان القيامة، حيث شهد وقوف فريق من كورال الذى أنشد ترانيم القيامة على سلم المقر البابوى طوال صباح يوم العيد.



حيث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وزير الكهرباء محمد شاكر، وذلك لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، كما استقبل الأنبا موسي أسقف الشباب والأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكك الحديد وذلك لتقديم التهنئة بالعيد.



ومن جانبه، يستقبل البابا تواضروس المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، ويستقبل المهنئين من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية، والكهنة، والشعب القبطي.



كان البابا تواضروس الثاني ترأس، مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية، بمشاركة أساقفة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة وكبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية.