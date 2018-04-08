«التموين»: طوارئ وغرفة عمليات خلال احتفالات الربيع

قال المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن غدًا الإثنين سيتم رفع حالة الطوارئ بمديريات التموين على مستوى الجمهورية خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، للمرور على محال الأسماك والرنجة والفسيخ، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.



وأشار "مخيمر"، في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن الحملات الرقابية سيتم شنها على الأسواق المحلية بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية بوزارة الصحة، فضلا عن إنشاء غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين في حال وجود سلع مجهولة المصدر أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، وفي حال التأكد من وجود أسماك منتهية الصلاحية بناء على تقرير الطب البيطري يتم التحفظ عليها تمهيدًا لإعدامها.



وتابع أن هيئة الطب البيطري ستفحص غدًا أسماك الرنجة والفسيخ المتداولة في الأسواق والمحال التجارية فحصًا ظاهريًا وسيتم رفع عينات إلى المعامل المركزية.