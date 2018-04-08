روسيا تنفى تورط النظام السورى باستخدام السلاح الكيماوى فى دوما

نفى رئيس مركز المصالحة الروسي يوري يفتوشينكو، الأنباء المتداولة بشأن استخدام القوات السورية الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، مشيرًا إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه «المزاعم» لعرقلة انسحاب جيش الإسلام من المدينة.



وقال «يفتوشينكو» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: «تبدأ عملية لسحب تنظيم جيش الإسلام، الذي لا يمكن المصالحة معهم، من مدينة الدوما السورية»، مشيرًا إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة هذه العملية، حسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.



وأضاف رئيس مركز المصالحة الروسي: «ننفي بشدة هذه المعلومات، ونعلن استعدادنا بعد تحرير الدوما من المسلحين، لإرسال خبراء روس على الفور من الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية لجمع البيانات التي ستؤكد أن هذه التصريحات ملفقة».



