الدولة السورية توافق على طلب «جيش الإسلام» فى التفاوض

أفاد مراسل وكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، بأن الدولة السورية، وافقت على طلب مسلحي "جيش الإسلام" في التفاوض من باب حرصها وحفاظها على أرواح المدنيين وتحرير المختطفين رغم أنها غير واثقة من جدية طرحهم.



كان مصدر رسمي بالحكومة السورية، قد صرح لوكالة (سانا) بأن مسلحي "جيش الإسلام" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، طلبوا من الدولة التفاوض، مؤكدًا أن المفاوضات ستبدأ في الساعات القليلة المقبلة.



وقالت الوكالة السورية، نقلا عن مراسلها إن طلب مسلحي "جيش الإسلام" للتفاوض، جاء بعد الضربات الموجعة التي تلقوها في العملية العسكرية الحاسمة على مواقعهم وأوكارهم في دوما.



كانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد قالت إنها تراقب عن كثب ورود تقارير وصفتها بالمزعجة للغاية عن وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، واتهمت الحكومة السورية بذلك.