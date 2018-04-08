ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن أسماء المرشحين والمستبعدين من قرعة الحصول على محلات الشباب الـ 22 بحي 25 يناير السكني.



أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد المهندس مجدي الطماوي، فحص طلبات 149 متقدمًا للحصول على هذه المحلات التجارية وتبين انطباق الشروط على 73 واستبعاد 76 آخرين مع توضيح أسباب الاستبعاد.



أضاف الطماوي، أن المركز فتح باب التظلمات اعتبارا من يوم 8 أبريل الجاري وحتى يوم 22 من الشهر نفسه، تمهيدا لإجراء قرعة علنية عقب فحص التظلمات مباشرة لإعلان أسماء الـ22 المستحقين للمحلات التجارية والتي نفذتها مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية 1.7 مليون جنيه.