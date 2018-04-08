القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 10:14 ص

ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد

المهندس مجدي حسن
المهندس مجدي حسن الطماوي
الوادي الجديد - محمد احمد:
dostor.org/2121029

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن أسماء المرشحين والمستبعدين من قرعة الحصول على محلات الشباب الـ 22 بحي 25 يناير السكني.

أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد المهندس مجدي الطماوي، فحص طلبات 149 متقدمًا للحصول على هذه المحلات التجارية وتبين انطباق الشروط على 73 واستبعاد 76 آخرين مع توضيح أسباب الاستبعاد.

أضاف الطماوي، أن المركز فتح باب التظلمات اعتبارا من يوم 8 أبريل الجاري وحتى يوم 22 من الشهر نفسه، تمهيدا لإجراء قرعة علنية عقب فحص التظلمات مباشرة لإعلان أسماء الـ22 المستحقين للمحلات التجارية والتي نفذتها مديرية الإسكان بتكلفة إجمالية 1.7 مليون جنيه.

ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
ننشر أسماء المرشحين لاستلام محلات الشباب بالوادى الجديد
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