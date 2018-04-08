القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 10:12 ص

«المشاط» تطالب ألمانيا بمساواة مصر مع باقي المقاصد السياحية «ضريبيًا»

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط مع جيرد موللر، وزير التعاون بألمانيا
رامى حسين
dostor.org/2121027

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مع جيرد موللر، وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا، لبحث سبل التعاون مع الجانب الألماني في مجال التدريب المهني والفني ونقل الخبرات الألمانية الى القطاع السياحي المصري، على هامش زيارة موللر لمدينة الغردقة لقضاء عطلة الأعياد.

بدأت "المشاط" اللقاء بتهنئة الوزير الألماني بإعادة اختياره في الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا، وطلبت من الوزير تبني قضيتين لدى الحكومة الألمانية وهما دراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء وذلك لتنشيط السياحة إلى هذه المنطقة.

كما طلبت دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافيًا، مشيرةً إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني إلى مصر بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر إلى تركيا مثلًا مما يحدث نوعًا من الصعوبة في المنافسة، وقالت الوزيرة أنها ناقشت هذه الموضوعات مع المسئولين في الحكومة الالمانية الذين التقت بهم على هامش مشاركتها في بورصة برلين التي عقدت هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الماضى.

وأكدت الوزيرة على أهمية التدريب لرفع كفاءة العاملين بالقطاع لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية لتعظيم تجربة السائح خلال زيارته للمقاصد السياحية المصرية، حيث أن العاملين هم أكثر العناصر التى تتصل بشكل مباشر مع السائحين.

ومن ناحيته، قدم المحافظ درع المحافظة للوزير الألمانى تقديرا له ودعما للتعاون المستمر مع الجانب الألماني، مشيرا الى أن الجالية الألمانية من أكبر الجاليات الأجنبية الموجودة بمدينة الغردقة.

وأعرب موللر عن سعادته بقضاء إجازته بالغردقة واستمتاعه بجوها، مؤكدًا أنه شعر بالأمان أثناء تجوله بشوارعها.

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