«كوندو بروتيغو»: الإمارات أمامها 3 خطوات لحماية بياناتها

قال خبراء مختصون، اليوم الأحد، إن المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات أمامها بضعة أسابيع لتعمل على ضمان توافق أعمالها مع القانون الأوروبي لحماية البيانات، موضحين أن بوسع مديري تقنية المعلومات اتباع ثلاث خطوات لاستكشاف الوضع الراهن، وتصنيف الإمكانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقانون الذي يُنتظر أن يبدأ سريانه في 25 مايو المقبل، ويفرض على أية شركة أو مؤسسة تمارس أعمالًا تجارية مع بلدان الاتحاد الأوروبي أن تتمتع بالقدرات اللازمة لتأمين البيانات وتحديدها وحذفها، فيما قد يؤدي عدم الامتثال للقانون الجديد إلى مواجهة التعرّض لغرامات تصل إلى 20 مليون يورو، أو ما نسبته أربعة بالمئة من الإيرادات.



وأظهر تقرير صدر حديثا عن شركة "ڤيريتاس"، مع ذلك، أنّ 47 % من الشركات والمؤسسات لن تكون ممتثلة للقانون الأوروبي لحماية البيانات في الوقت المحدّد، فيما يخشى نحو واحد من كل خمس شركات بنسبة 21 % مخاطر الإغلاق، وفقًا للتقرير.



وأوضح أندرو كالثورب، الرئيس التنفيذي لشركة استشارات البنية التحتية لتقنية المعلومات "كوندو بروتيغو"، ومقرها دولة الإمارات، خطواتٍ ثلاث قال إنها "مطلوبة لتحقيق الامتثال للقانون الأوروبي لحماية البيانات".



1. استكشاف البيانات

أكّد كالثورب أن الخطوة الأولى تتمثل في فهم الشركات لطبيعة بياناتها وأهميتها، إذ يُعد 54 % من بيانات الشركات "مظلمًا"، أي أنه يفتقر إلى التصنيف أو إمكانية التحليل السهل، وفقا لتقرير "داتابيرغ" الصادر عن "ڤيريتاس"، ويحتاج كبار مسؤولي تقنية المعلومات في دولة الإمارات إلى المسارعة إلى تحديث البنية التحتية الخاصة بإدارة المعلومات وتقنية المعلومات، من أجل التمكّن من البحث في بيانات شركاتهم واستكشافها ومراجعتها.



2. فرز البيانات

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن ما يقرب من 42% من الشركات لا يمكنها تحديد أي البيانات يجب حفظه، وفقًا لتقرير "ڤيريتاس"، وهو ما يُعدّ مشكلة بالنظر إلى أن قانون الأوروبي الجديد يتطلب من الشركات الاحتفاظ بالبيانات مع استمرار استخدامها لغرضها الأصلي، على أن يتم حذفها بعد ذلك، وتتماشى مسألة حماية البيانات وأمنها بالتوازي مع مسألة تصنيفها.



3. اتخاذ الإجراءات

تحتاج الشركات في دولة الإمارات للمسارعة إلى اتباع نهج استباقي في سبيل الامتثال للقانون الأوروبي لحماية البيانات، في وقت يتزايد الإقبال على تبني الحلّ الشامل لإدارة البيانات 360 Data Management for GDPR، من "ڤيريتاس"، والذي يخولها الامتثال للقانون الجديد.



ويساعد هذا الحل المؤسسات على تقييم مدى التزام الشركات بقانون حماية البيانات، قبل أن يقدّم استراتيجية شاملة على المستوى المؤسسي لضمان التوافق التامّ مع القانون، ويمكن لهذه التحليلات والبيانات ذاتها أن تمكّن الشركات من تفعيل نماذج أعمال رقمية جديدة وإثراء علاقات العملاء.



ومن المقرر عرض الحلول المتعلقة بالقانون الجديد في الحدث التقني البارز "يوم حلول رؤية ڤيريتاس – دولة الإمارات" المزمع إقامته في 30 أبريل الجاري، والذي يُنتظر أن يجمع عملاء الشركة وشركاءها في المنطقة، والذي تشارك فيه "كوندو بروتيغو" راعيا رئيسيا بلاتينيا للحدث.