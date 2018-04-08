وزارة السياحة تمنح 80 فندقًا شهادة النجمة الخضراء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بباتريشيا إسبينوزا، السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، لبحث سبل التعاون في مجال التنمية المستدامة في مجال السياحة،علي هامش مشاركة «إسبينوزا» في ورشة العمل الخاصة بالخطط الوطنية للتكيف والتي انعقدت بشرم الشيخ خلال الفترة 4-6 أبريل الجاري.



وخلال اللقاء استعرضت «المشاط» الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال السياحة المستدامة، مشيرة إلى معايير السياحة الخضراء التي تم وضعها للفنادق وذلك بمنحها شهادة «النجمة الخضراء»، وهى شهادة محلية تم وضعها بطريقة تتناسب مع طبيعة القطاع الفندقي في مصر، لتمييز الفنادق والمنتجعات المصرية التي تلتزم بالمعايير الدولية للاستدامة، وقد تم الإعتراف بها دوليًا من المجلس العالمي للسياحة المستدامة ‎ GSTC.



وأشارت «المشاط»، الى أنه يوجد الآن 80 فندقًا حاصلًا على هذه الشهادة بها حوالي ٢٠ الف غرفة فندقية في جميع أنحاء مصر.



وقالت: «إن هناك تعاون بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية لزيادة عدد هذه الفنادق، بالإضافة إلى وضع معايير للتجمعات الفندقية فيما يطلق عليه المقاصد الخضراء لتعزيز القدرة على استيعاب الطلب على هذا النمط السياحي».



من ناحيتها، أعربت السكرتير العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية عن إعجابها بالتجربة المصرية في مجال تطبيق برنامج «النجمة الخضراء»، ورحبت بالتعاون مع الوزارة في هذا المجال، مشيرة إلى جهود الأمم المتحدة عالميًا لتحقيق مفهوم الاستدامة للفنادق التي تطبق معايير واشتراطات تتعلق بادارتها البيئية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة والمياة وكذلك خفض الانبعاثات لسهولة ربطها بأهداف التنمية المستدامة.