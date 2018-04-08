موسى مصطفى موسى يُشكل 4 لجان جديدة بحزب الغد

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي السابق عن أن حزب الغد، يطور من تشكيلاته في الفترة المقبلة، لتفعيل دوره في الشارع، عن طريق تشكيل 4 لجان متخصصة في الحزب.



وقال في تصريحات لـ«الدستور»، إنه تقرر تشكيل لجنة متخصصة بمتابعة المحليات بعضوية 15 من أعضاء الحزب، في ظل دراسات الحزب عن المحليات، بهدف تفعيل التواصل مع كل من تقدم ليكون ضمن مرشح الحزب في تلك الانتخابات.



وأضاف أنه تقرر أيضًا تشكيل لجنة خاصة بالهيئة البرلمانية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلًا: «نستهدف 100 عضو في المجلس سواء من الأعضاء الحالين أو السابقين أو من لهم القدرة على الانتخابات».



وتابع: «أيضًا لجنة للشئون الخارجية تهدف إلى التنسيق مع الدولة لتفعيل دور الحزب ورئيسه لمواجهة كل ما يحدث من محاولات الإساءة للدولة والحزب والتربص لهما بمعلومات خاطئة، في ظل الهجوم من الخارج، وذلك للرد على الأكاذيب من خلال الوسائل الإعلامية حتى لو تطلب الأمر السفر إلى الخارج بعد عرض فكرتنا ودراستنا على الدولة والمسئولين».



وأكمل أن اللجنة الرابعة والأخيرة، هي لجنة الشئون التنموية والاقتصادية، وستكون مبنية على أساس الفكر التنموي والبرامج التي طرحها الحزب في برنامجه الرئاسي.