القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 10:01 ص

الإحصاء يحذر: 2.4 ألف مبني يستلزم الهدم فورًا بالإسكندرية

الإحصاء يحذر: 2.4
أميرة ممدوح
dostor.org/2121021

شهدت محافظة الإسكندرية تزايدًا في حوادث انهيار العقارات لتصبح عرضًا مستمرًا يطل علينا من حين لآخر بكارثة جديدة يرتفع معها عداد الضحايا من المصابين والقتلي، كان آخرها واقعة انهيار عقار بمنطقة مصطفي كامل بجوار السكة الحديد، الذي سبق وأن صدر له قرار إزالة للأدوار العليا وترميم شامل.

ووفقًا لتقرير أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول طبيعة الثروة العقارية بمحافظة الإسكندرية، فإن هناك نحو 103 ألف و288 مبني يقع بالمحافظة يحتاج إلي ترميم من بسيط إلي كبير، بنسبة 23.2% من إجمالي مباني المحافظة.

ويشير الإحصاء، في تقريره، إلي أن إجمالي عدد مباني المحافظة سواء المخصصة لأغراض العمل أو السكن يبلغ 445 ألف و80 مبني، من إجمالي 13 مليون و445 ألف، و375 مبني علي مستوي الجمهورية، منهم 341 ألف و792 مبنى بالمحافظة لا يحتاج لترميم بنسبة 76.8%.

ويُقدر عدد المباني التي تحتاج لترميم كبير بنحو 11 ألف و754 مبني بنسبة 2.6%، مقابل 27 ألف و415 مبني آخر يحتاج لترميم متوسط بنسبة 6.2%، و61 ألف و630 مبني يتطلب إجراء ترميم بسيط له بنسبة 13.8%، بينما بلغ عدد المباني الغير قابلة للترميم ومطلوب هدمها فورًا 2489 مبني بنسبة 0.6%، من إجمالي مباني المحافظة.

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