«تموين الأقصر»: تجهيز الصوامع والشون استعدادًا لموسم القمح

كشف الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن بدء تجهيز صوامع وشون القمح بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 20 أبريل الجاري.



وأضاف "صلاح" - فى تصريحات صحفية له اليوم - أن الأقصر تضم شون وصوامع بمدينتى أرمنت وإسنا الأكبر إنتاجًا للمحصول بالمحافظة، بسعة تخزينية تبلغ حوالى 31100 طن فى الموسم بأكمله.



على جانب آخر، وأكد أن حملات الرقابة التموينية على المحلات والأسعار والأنشطة التجارية المختلفة، مستمرة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية، وتشديد الرقابة عليهم لمنع الاحتكار والسوق السوداء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.