القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 09:57 ص

«الإحصاء»: 4% زيادة فى قيمة العجز التجارى

الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2121018

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 3.62 مليار دولار خلال شهر يناير 2018 مقابل 3.48 مليار دولار لنفس الشـهر مــن العام السابـق بنسبة ارتفاع قدرها 4٪.

وأظهر الإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7٪ إذ بلغـت 2.15 مليار دولار خـلال شهر يناير 2018 مقابل 2.01 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات بترول بنسبة 174.9٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 31.4 ٪، منتجات ألبان بنسبة 9.7 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 5.7 ٪).

بينما انخفضت صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 35.5٪، البترول الخام بنسبة 18.6٪، برتقال طازج بنسبة 7.9٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 4.8٪).

أما فيما يخص الواردات، ارتفعت قيمتها بنسبة5.1٪ إذ بلغـت 5.77 مليار دولار خـلال شهريناير 2018 مقابل 5.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (البترول الخام بنسبة 160.3 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34.8٪، قمح بنسبة 20.2٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 19%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهـمها: (منتجات البترول بنسبة10.2٪، زيوت مكررة بنسبة 8.8٪، ذرة بنسبة 3.2٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.7٪).

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