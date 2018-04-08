الأساقفة يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

قدم الأنبا موسى، أسقف الشباب، والأنبا مارتيريوس، أسقف عام كنائس شرق السكك الحديد، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية، التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية.



كان البابا تواضروس، ترأس مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية، بمشاركة أساقفة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة وكبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية.