طلب إحاطة بسبب انتشار مظاهر «داعشية» بالأفراح الشعبية

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار بعض الممارسات الشاذة والغريبة في الأفراح الشعبية، من خلال مظاهر "داعشية" تتمثل في ذبح العنق، وقطع الأيدي، وتساقط الدماء.



وقالت رزق الله: "كل هذا يحدث أمام الأطفال المتواجدين مع أسرهم بتلك الأفراح، تحت ما يسمى فقرات سحرية ترفيهية تتخلل فقرات الغناء والرقص بتلك الأفراح الشعبية"، واصفة هذه المشاهد بـ"الكارثية" لأنها أصبحت جزءًا من عروض تقدم بشكل ثابت في الأفراح الشعبية.



وأشارت رزق الله إلى أن هذه المظاهر والفقرات السحرية، وصلت إلى الأطفال بالمدارس، قائلة: "وجدنا أن مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية قدمت حفلًا بمناسبة يوم اليتيم، وتم تداول فيديو على (فيسبوك) لفقرة تمثيلية لساحر أثناء عملية ذبح أحد الأشخاص أمام طلبة المدرسة".



وأوضحت رزق الله أن هذا يشكل خطرًا كبيرًا على الأطفال وفق مناهج علم النفس، فتلك المرحلة العمرية لهؤلاء الأطفال تسمى مرحلة المراهقة التى يقلدون فيها كل ما يروق لهم، كنوع من أنواع الاكتشاف للذات والرغبة في إثبات الذات.



وحذرت رزق الله من أن تكرار واستمرار تلك المظاهر تزرع غريزة دموية بداخل الأطفال، ما يجعلهم أدوات يسهل استقطابهم بالمستقبل من قِبل الجماعات التكفيرية والداعشية.