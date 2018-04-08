وزير الكهرباء يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

استقبل منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وزير الكهرباء محمد شاكر، وذلك لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.



يذكر أن البابا تواضروس يستقبل اليوم المهنئين بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، ويستقبل المهنئين من كبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية، والكهنة، والشعب القبطي.



كان البابا تواضروس الثاني ترأس، مساء أمس السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية، بمشاركة أساقفة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة وكبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية.