القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ شيرين عبدالوهاب بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
القبلة
الأحد 08/أبريل/2018 - 07:51 ص

«الإفتاء» الاحتفال بشم النسيم جائز شرعًا

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2120976

قالت دار الإفتاء المصرية، إن شم النسيم عادة مصرية ومناسبة اجتماعية ليس فيها شيء من الطقوس المخالفة للشرع، ولا ترتبط بأي معتقدٍ ينافي الثوابت الإسلامية، وإنما يحتفل المصريون جميعًا في هذا الموسم بإهلال فصل الربيع؛ بالترويح عن النفوس، وصلة الأرحام، وزيارة المنتزهات، وممارسة بعض العادات المصرية القومية؛ كتلوين البيض، وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعًا.

وتابعت: فبعضها مما حث عليه الشرع الشريف ورتب عليه الثواب الجزيل؛ كصلة الأرحام، وبعضها من المباحات التي يثاب الإنسان على النية الصالحة فيها؛ كالتمتع بالطيبات، والتوسعة على العيال، والاستعانة على العمل بالاستجمام.

وأضافت في فتوي لها: كان الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه -والي مصر من قِبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- يخطب المصريين في كل عام ويحضّهم على الخروج للربيع؛ وذلك في نهاية فصل الشتاء وأول فصل الربيع؛ كما أخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر والمغرب"، وابن زولاق في "فضائل مصر وأخبارها"، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف".

وأشارت إلي أنه الأصل في موسم "شم النسيم" أنه احتفال بدخول الربيع، والاحتفال بالربيع شأن إنساني اجتماعي لا علاقة له بالأديان؛ فقد كان معروفًا عند الأمم القديمة بأسماء مختلفة وإن اتحد المسمَّى؛ فكما احتفل قدماء المصريين بشم النسيم باسم "عيد شموس" أو "بعث الحياة": احتفل البابليون والآشوريون "بعيد ذبح الخروف"، واحتفل اليهود "بعيد الفصح" أو "الخروج"، واحتفل الرومان "بعيد القمر"، واحتفل الجرمان "بعيد إستر"، وهكذا.

وتابعت أنه لم يكن من شأن المسلمين أن يتقصدوا مخالفة أعراف الناس في البلدان التي دخلها الإسلام ما دامت لا تخالف الشريعة، وإنما سعوا إلى الجمع بين التعايش والاندماج مع أهل تلك البلاد، مع الحفاظ على الهوية الدينية.

وأردفت قائلة: لَمّا كان الاعتدال الربيعي يوافق صوم المسيحيين، جرت عادة المصريين على أن يكون الاحتفال به فور انتهاء المسيحيين من صومهم؛ وذلك ترسيخًا لمعنًى مهم؛ يتلخص في أن هذه المناسبة الاجتماعية إنما تكتمل فرحة الاحتفال بها بروح الجماعة الوطنية الواحدة.

ولفتت إلي أن هذا معنًى إنسانيٌّ راقٍ أفرزته التجربة المصرية في التعايش بين أصحاب الأديان والتأكيد على المشترك الاجتماعي الذي يقوي نسيج المجتمع الواحد، وهو لا يتناقض بحال مع الشرع، بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وقِيَمِها النبيلة السمحة.

وأوضحت: أما ما يقال من أن مناسبة "شم النسيم" لها أصولٌ مخالفةٌ للإسلام، فهذا كلامٌ غير صحيح ولا واقع له؛ إذ لا علاقة لهذه المناسبة بأي مبادئ أو عقائد دينية، لا في أصل الاحتفال ولا في مظاهره ولا في وسائله، وإنما هو محض احتفال وطني قومي بدخول الربيع؛ رُوعِيَ فيه مشاركة سائر أطياف الوطن، بما يقوي الرابطة الاجتماعية والانتماء الوطني، ويعمم البهجة والفرحة بين أبناء الوطن الواحد، والسلوكيات المحرمة إنما هي فيما قد يحدث في هذه المناسبة أو غيرها من سلوكيات يتجاوز بها أصحابها حدود الشرع أو يخرجون بها عن الآداب العامة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

علماء الإسلام يواجهون صناعة الإرهاب من القاهرة: ديننا محبة

منذ شهرين

عمرو خالد يكشف كيفية نهاية العالم كما أخبر القرآن

الآن

شاهد.. أول تعليق لـ شيرين عبدالوهاب بعد حفل الزفاف

قتيل و5 جرحى في حريق برج ترامب بنيويورك

وزير التنمية المحلية يُطالب المواطنين بدعم الحكومة فى المشروعات التنموية

«صقر ون».. أبرز المعلومات عن أول طائرة سعودية بدون طيار

الأكثر قراءة

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

بعد التقاط صورة تجمعهما سويًا.. 5 أدلة تؤكد زواج «الهضبة» ودينا الشربينى

ألبومات الصور

بالصور.. قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

الشعراوي وحجي يصلان كاتدرائية المنصورة للمشاركة في القداس (صور)

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

بعد التقاط صورة تجمعهما سويًا.. 5 أدلة تؤكد زواج «الهضبة» ودينا الشربينى

كشكول

رسالة سلام للعالم من المؤتمر الدولى للتربية الرياضية

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

غياب نجم منتخب تونس عن كأس العالم بسبب «الصليبي»

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما السورية

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك