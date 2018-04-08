القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:28 ص

مصدر سورى ينفى وقوع هجوم بأسلحة كيميائية فى الغوطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2120973

نفت سوريا وقوع هجوم بأسلحة كيميائية بمدينة دوما فى الغوطة الشرقية، متهمة الأذرع الإعلامية لـ«جيش الإسلام» بفبركة ذلك لاتهام الجيش السوري في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدمه.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن مصدر سوري رسمي قوله إن الجيش الذي يتقدم بسرعة وبإرادة وتصميم ليس بحاجة إلى استخدام أي نوع من المواد الكيميائية كما تدعي وتفبرك بعض المحطات التابعة للإرهاب، مضيفا أن مسلحي «جيش الإسلام» في دوما يعيشون حالة من الانهيار والتقهقر أمام ضربات الجيش.

وأكد تصميم الدولة السورية على إنهاء الإرهاب في كل شبر من أراضيها.

يأتي ذلك ردا على ما نشرته وسائل إعلام، اتهمت الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما مساء، أمس السبت، خلال عملياته الجارية للرد على الاعتداءات التي نفذها مسلحو «جيش الإسلام» على أحياء متفرقة من دمشق ومحيطها.

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