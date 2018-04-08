القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:21 ص

نص البيان الثامن عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة
محمود جروين
dostor.org/2120972

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان الثامن عشر، الخاص بالعملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.

وجاء نص البيان كالتالي:

استكمالا للمعارك النبيلة التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بعملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، واستمرارا لتعزيز قدرات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

 

- قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيرين.

- القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة، والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء

- القضاء على عنصر تكفيرى عثر بحوزته علي مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة وكمية من جوهر الحشيش بشمال سيناء.

- تدمير والتحفظ على 46 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

- ضبط وتدمير 114 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- تدمير 386 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على عدد 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لاستهداف قوات المداهمة، بالإضافة الي 8 دانات هاون، وكمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر، بالإضافة إلى محطة إرسال

- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- القبض على 250 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم الى جهات الاختصاص .

- اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.

- وتستمر القوات البحرية فى أعمال التأمين البحرى وحماية الأهداف الاستراتيجية، وقطع خطوط الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابية، فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث تم تنظيم أكثر من 584 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي، وفرض السيطرة الكاملة علي المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

- وفى إطار الجهود المكثفة لقوات حرس الحدود وعناصر المهندسين على الاتجاه الشمالى الشرقى، تم اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح بشمال سيناء، كما تم ضبط عربيتين بداخلهما كميات كبيرة من جوهر الحشيش والأفيون المخدر، بالإضافة الي أجولة من نبات البانجو المخدر بوسط سيناء ونفق الشهيد أحمد حمدي، وعلى الاتجاه الغربى تم ضبط عربة دفع رباعى بها عدد بندقيتين قناصة وكميات من الذخائر.

- وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تم ضبط سيارتين بدون لوحات معدنية، وضبط فردين ينتمون  إلي الجماعة المحظورة قبل محاولتهم الهروب فى اتجاه الجنوب.

- واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية فقد انتشرت عدد من المجموعات القتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.

- واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية، وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية، وفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية.

- وتواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية متمسكين بعقيدتهم الراسخة فى سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.

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