ولى العهد السعودى يوجه رسالة لترامب قبل مغادرته إلى فرنسا

بعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبيل مغادرته الولايات المتحدة، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية وأمريكا.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء نص الرسالة كالتالي: "صاحب الفخامة، الرئيس دونالد ترامـب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تحية طيبة:



يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق، أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.



وأنتهز هذه الفرصة لأشيد مجددًا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيدًا من التطور في كافة المجالات، كما لا يفوتني أن أؤكد أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.



متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الصديق استمرار التقدم والازدهار.. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد."



وغادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.