مقتل 15 فى حادث تصادم بكندا

قالت الشرطة الكندية مساء، أمس السبت، إن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقل فريق هوكي للناشئين بشاحنة في ساسكاتشوان، ما أحدث صدمة في البلاد التي يعشق أهلها لعبة الهوكي.



وذكرت الشرطة أن 29 شخصا من بينهم السائق كانوا على متن الحافلة، وجرى نقل 14 مصابا إلى المستشفيات بعضهم في حالة خطرة.



وكانت الشرطة، قالت من قبل إن 28 شخصا كانوا على متن الحافلة.



وذكرت وكالة (كنيديان برس) للأنباء أن الحافلة كانت تقل فريق هامبولت برونكوس عندما وقع الحادث حوالي الساعة الخامسة من مساء الجمعة في منطقة تيسديل الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي ريجينا.