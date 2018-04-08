قتيل و5 جرحى في حريق برج ترامب بنيويورك

قالت الشرطة الأمريكية، إن الحريق الذي نشب في برج ترامب بنيويورك، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح.



وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أنّ "الحريق كان صعبًا جدًا" لناحية التعامل معه.



وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح لا تهدّد حياتهم، مشيرة إلى أن الحريق بات تحت السيطرة.



وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.



وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة "ترامب"، بينما كان السياح يلتقطون صورًا للحريق.



وقال "ترامب" لاحقًا إنّ الحريق قد تم إخماده، شاكرًا لرجال الإطفاء "عملهم العظيم".