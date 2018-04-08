القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ شيرين عبدالوهاب بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
عالم
الأحد 08/أبريل/2018 - 04:18 ص

قتيل و5 جرحى في حريق برج ترامب بنيويورك

قتيل و5 جرحى في حريق
نيفين أشرف
dostor.org/2120966

قالت الشرطة الأمريكية، إن الحريق الذي نشب في برج ترامب بنيويورك، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بينهم أربعة رجال إطفاء بجروح.

وأوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أنّ "الحريق كان صعبًا جدًا" لناحية التعامل معه.

وأضافت أنّ رجال الإطفاء الأربعة أصيبوا بجروح لا تهدّد حياتهم، مشيرة إلى أن الحريق بات تحت السيطرة.

وقالت شرطة نيويورك إنّ القتيل يبلغ السابعة والستين من العمر.

وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى الذي يمتلكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويُستخدم مقرًّا لمؤسسة "ترامب"، بينما كان السياح يلتقطون صورًا للحريق.

وقال "ترامب" لاحقًا إنّ الحريق قد تم إخماده، شاكرًا لرجال الإطفاء "عملهم العظيم".

قتيل و5 جرحى في حريق برج ترامب بنيويورك
قتيل و5 جرحى في حريق برج ترامب بنيويورك
قتيل و5 جرحى في حريق برج ترامب بنيويورك
قتيل و5 جرحى في حريق برج ترامب بنيويورك
اقرأ أيضًا
منذ يومين

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ يومين

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ 3 أيام

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ 4 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 5 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ 5 أيام

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

الآن

التضامن: 12 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

فيديوجراف.. «قبلة شيرين وحسام حبيب وخليفة كوبر» أبرز أخبار اليوم

السيسي: ادعونا جميعًا لنتذكر تعاليم المسيح التي تهدي سبل السلام والحب

لحظة عقد قران شيرين وحسام حبيب (فيديو)

الأكثر قراءة

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

عاجل.. حريق هائل ببرج «ترامب» فى نيويورك (صور)

ألبومات الصور

بالصور.. قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

الشعراوي وحجي يصلان كاتدرائية المنصورة للمشاركة في القداس (صور)

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

عاجل.. حريق هائل ببرج «ترامب» فى نيويورك (صور)

كشكول

رسالة سلام للعالم من المؤتمر الدولى للتربية الرياضية

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

غياب نجم منتخب تونس عن كأس العالم بسبب «الصليبي»

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما السورية

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك