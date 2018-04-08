تنفيذ 2995 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالغربية

نظمت مديرية أمن الغربية حملة أمنية، أمس السبت، بنطاق دوائر مراكز وأقسام المحافظة، لإعادة الانضباط الأمني، وضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام، أسفرت عن تنفيذ 2995 حكمًا قضائيًا، وضبط 19 قطعة سلاح متنوعة.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، بنتائج الحملة، التي أسفرت عن تنفيذ 2995 حكمًا قضائيًا، شملت "جنح حبس وجنائي ومخالفات وغرامات" وضبط 19 قطعة سلاح "أبيض وناري" و15 قضية تجارة وتعاطي مخدرات و2 قضية آداب عامة وقضية مصنفات فنية وقضية أموال عامة و10 قضايا أحداث وقضية بلطجة و6 قضايا تلوث بيئي و41 مخالفة سرقة تيار كهربائي.



كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 10 مسجلين خطر، و34 مشتبهًا فيهم جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وجار إخطار النيابات المختصة بمراكز وأقسام المحافظة.