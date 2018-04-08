اليوم.. جنايات الجيزة تفصل فى قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012

تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، اليوم الأحد، حكمها في قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان.



كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة بعام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية «شفيق» بالرئاسة طبقا لإجمالى الأصوات التى حصل عليها.



وكشف نص تحقيقات القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، وكشفت المباحث الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع التى تم تسويدها فى 16 محافظة.