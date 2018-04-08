حملة لشرطة المرافق بالغربية تسفر عن رفع 149 حالة إشغال

شنت شرطة المرافق بالغربية، حملة موسعة، أمس السبت، للحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد مهند أبو ليمون، مدير شرطة المرافق، بنتائج الحملة، والتي أسفرت عن تحرير 81 محضر إشغال للمخالفين بالطريق العام، وتنفيذ 149 حالة رفع إشغالات مخالفة بالطريق، وإزالة 20 فرشًا عشوائيًا لبيع الخضر والفاكهة، وإزالة 12 حاجزا خرسانيا، و16 لوحة إعلانية مخالفة وبدون ترخيص بالطريق العام.



كما تضمنت نتائج الحملة ضبط 11عربة يدوية خاصة بالباعة الجائلين، ونقل بطئ "كارو" وتنفيذ 4 قرارات بالغلق الإداري لمحلات تجارية ومقاهٍ وتحرير 19 محضر بيئة ونظافة لمحلات مختلفة وإزالة 15 كشكًا خشبيًا ومن الصاج، وغرز مقاهٍ بدون ترخيص، وتحصيل 27 غرامة فورية بعد التصالح مع أصحابها.