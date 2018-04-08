زعيم العمال البريطانى يطالب بالتحقيق فى قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين

أدان زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربن، قتل السلطات الإسرائيلية 28 فلسطينيا على الأقل، خلال قمعها للمظاهرات الفلسطينية التى حملت اسم "مسيرة العودة الكبرى"، شرق قطاع غزة، يومى الجمعة الأخيرين، مهاجما الصمت الغربى إزاء ما يحدث فى القطاع.



وطالب كوربن، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بدعم دعوة الأمم المتحدة لفتح تحقيق مستقل فى عمليات القتل التى ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين، ووقف مبيعات الأسلحة "التى يمكن استخدامها فى خرق القانون الدولي" إلى إسرائيل، بحسب الموقع الإلكترونى لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.



واستشهد، أمس، 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلى بعد اشتباكات مع المشاركين فى مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" فى المنطقة الحدودية بقطاع غزة، ليبلغ إجمالى الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الفعاليات الاحتجاجية فى 30 مارس الماضي، 28 شهيدا إلى جانب مئات الجرحى.