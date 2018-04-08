اليوم.. محاكمة 4 متهمين فى أحداث «محمد محمود»

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، سماع الشهود في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود في مايو من عام 2013.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح في بداية شهر يناير من عام 2013.