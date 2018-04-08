حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة المنازل ببدر

قررت نيابة بدر، حبس 4 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المنازل واللوادر بمنطقة بدر 4 أيام على ذمة التحقيق.



كانت البداية بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط كل من "ناجى.س"، والسابق اتهامه في 8 قضايا، و"هشام.ح."، 19 سنة، عاطل، و"محمود.س"، 18 سنة، عاطل، و"محمد.ط."، 18 سنة، عاطل، عقب قيامهما بسرقة 2 جنوط سيارة، وقاعدة موتور، وفرن، وشكمان، و2 طنبورة فرامل، وموتور كهربائي من داخل لودر ملك "عصام.م."، 41 سنة، مقاول بأسلوب "الفك"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.



وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترفوا بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي متحصلات الواقعة الثانية على متطلباتهم الشخصية.



وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.