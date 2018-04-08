اليوم.. استكمال محاكمة 9 متهمين فى قضية «الاتجار بالأعضاء البشرية»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، سماع مرافعة دفاع 9 متهمين في محاكمة 41 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية».



وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذونا بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.



وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم- بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.



جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حددت الآتى: «جلسة 7 أبريل لسماع مرافعة المتهمين من الأول للتاسع، وجلسة 8 أبريل لسماع دفاع المتهمين من العاشر للثامن عشر، وجلسة 10 أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع عشر للثامن والعشرون، وجلسة 11 أبريل لسماع دفاع المتهمين من التاسع والعشرين للواحد وأربعين».