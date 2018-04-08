اليوم.. نظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميًا

تستأنف محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد، دعوى المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة وآخرين لمنع ظهور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وسائل الإعلام.



وأكد المستشار سمير البهي في دعواه التي أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 67 قضائية، أن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليًا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته.



وأضاف أن المشاهد والمستمع يقعان فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص وانتهاك حقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذي يجب أن تقوم به من حماية المجتمع وعدم نشر تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التي تنطلق من لسان المطعون في ظهوره إعلاميا في لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون.