صبرى فواز يسخر من زواج شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

علق الفنان صبري فواز على خبر زواج الفنانة شيرين عبدالوهاب من الفنان حسام حبيب، بطريقة سخرية، وذلك من خلال التعليق على منشورًا لأحد نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي الذي كتبت: «وداعًا حسام حبيب»، ليعلق عليها ساخرًا: «أدي أخرة لعبة الحوت الأزرق».



يُذكر أن الفنانين حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب كانا قد أعلنا زواجهما، مساء أمس السبت، حيث تم عقد قرانهما داخل إحدى الفيلات بطريق "مصر - إسماعيلية" الصحرواي، ويستعد حسام حبيب لتقديم حفل مساء اليوم الأحد بالعين السخنة، كما تستعد "شيرين" لتقديم حفل أعياد الربيع بالدار البيضاء بالمغرب وبعدها ستقضي شهر العسل هناك بسواحل المغرب.