باريس تدين إطلاق النار العشوائى لجيش الاحتلال الإسرائيلى

أدانت فرنسا إطلاق النار العشوائي لجيش الاحتلال الإسرائيلى الذى أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين أول أمس الجمعة، ودعت إلى ضبط النفس فى استخدام القوة.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية انييس فون دير مول، فى بيان: «تدين فرنسا إطلاق النار العشوائى لجيش الاحتلال، ولا بد من إلقاء الضوء على هذه الحوادث الخطيرة».



ورغم التحذيرات الإسرائيلية تجمع آلاف الفلسطينيين الجمعة قرب السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع، لثانى يوم جمعة على التوالي.



وكانت مواجهات اندلعت خلال فعاليات «يوم الأرض» فى 30 مارس مع بدء «مسيرة العودة»، وأدت إلى مقتل 19 فلسطينيا فى أكبر حصيلة منذ حرب 2014 بين الجيش الإسرائيلى وحركة حماس.



وقتل تسعة متظاهرين بالرصاص وأصيب 500 بجروح بحسب وزارة صحة حركة حماس التى تعتبرها إسرائيل إرهابية.



وأضافت المتحدثة: «تطلب فرنسا من السلطات المعنية ضبط النفس، مشددة على أن استخدام القوة يجب إلا يكون مفرطا طبقا للقانون الدولى الإنسانى تفاديا لوقوع ضحايا جديدة».



وتابعت: «رفع القيود المفروضة على غزة مع الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل سيتيح فقط إنهاء الأزمة الإنسانية وتفادى تأجيج التوترات».