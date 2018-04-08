إلهام شاهين تُهنئ شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب على زواجهما

هنأت الفنانة إلهام شاهين، كل من الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان حسام حبيب على زواجهما، والذي أقيم حفل زفافهما داخل فيلا والد العريس بمدينة العبور.



ونشرت "إلهام"، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة من حفل الزفاف مع العروسين وعلقت عليها قائلة: «أحلى عروسين شيرين وحسام.. بحبك يا شيرين».



كما ظهر فى الصوره ابنتي "شيرين" مرتديتين فساتين متقاربة في الشكل مع فستان إلهام شاهين.



وظهرت "شاهين" من خلال صور الحفل بنفس إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة بشهر سبتمبر الماضي، مرتدية فستانها الذي اشتهر بـ"فستان الكلاب"، والذي أثار جدلاً واسعًا ولاقى انتقادات حادة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.