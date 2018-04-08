بالصور.. شيرين عبدالوهاب ترقص مع حسام حبيب فى حفل زفافهما

قامت ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالغناء فى حفل زفافها على المطرب حسام حبيب، والذي أقيم دخل فيلا والد العريس بمدينة العبور.



ورقص العروسان على غناء ابنة "شيرين"، وهو الديو الذي أداه الثنائي قبل إعلان زواجهما، وتفاعلت "شيرين" على أنغام الأغنية بالأحضان والقبلات لزوجها حسام حبيب.



كما أدى الثنائي رقصة خاصة على الأغنيه برفقة ابنتي "شيرين"، وحرصا على التقاط الصور التذكارية، وجاء ذلك ضمن "فيديو لايف" نُشر عبر الحساب الرسمي لـ "شيرين"، بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".