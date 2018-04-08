«قلب يرى» يطرح قضية الشهيد على أرض السلام

اختتم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فعاليات اليوم السابع بالعرض الإماراتى «قلب يرى» للمخرج سعيد الهرشى.



«قلب يرى» يجسد العلاقة بين الذات والموضوع، وفى مشاهد مؤثرة نرى قلب الأم وإحساسها بفلذة كبدها، وهي تنتظر رجوعه من الحرب، ثم كيف تستقبل خبر استشهاده، فنرى مشاعر الأم وقلق الأب، والزوجة التي غادرها زوجها من أجل أداء واجبه الوطنى.



العرض يطرح قضية هامة، وهى قضية «الشهيد» والذى يمس المجتمع الإماراتي بأكمله.



العرض بطولة عادل سبيت، إلهام محمد، خميس اليحامى، هيا القايدى.



وقدمت إدارة المهرجان شهاده مشاركة لفريق عرض «قلب يرى».