القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

الثقافة
الأحد 08/أبريل/2018 - 01:25 ص

الليلة.. جمعية محبى الأطرش تكرم هانى مهنى

الليلة.. جمعية محبى
نضال ممدوح
dostor.org/2120936

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، في تمام السابعة من مساء، اليوم الأحد٬ احتفالية فنية بمناسبة عيد الربيع، بفندق سفنكس فى القاهرة.

ويتضمن برنامج الاحتفالية تكريم الموسيقار الكبير هانى مهنى، الذى صاحب فريد الأطرش بالعزف فى حفل الربيع الشهير عام 1970، واسم الشاعر الكبير مأمون الشناوى الذى ألف أغنية الربيع الشهيرة، بحضور الناقد الفنى طارق الشناوى، الذى سيتحدث عن كواليس أغنية الربيع، وعازف الأكورديون الفنان فاروق سلامة الذى قام بالعزف فى العديد من أغانى فريد الأطرش، والباحث الفنى وليد الدشلوطى، الذى سيتناول أشهر أغانى المناسبات التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى.

كما يلقى مجموعة من الشعراء أحدث ما كتبوا من قصائد، منهم «عبد الناصر عبد الحميد، وفتحى أمين، وحسين بسيونى» إلى جانب تقديم فقرات غنائية من روائع زمن الفن الجميل، يقدمها مجموعة من مطربى ومطربات الأوبرا منهم «أحلام أحمد، وزينب المصرى، وهبه الخولى، ومحمد وحيد، ومحمد وهبى»، والمطرب اللبنانى وئام الطحان.

الليلة.. جمعية محبى الأطرش تكرم هانى مهنى
الليلة.. جمعية محبى الأطرش تكرم هانى مهنى
الليلة.. جمعية محبى الأطرش تكرم هانى مهنى
الليلة.. جمعية محبى الأطرش تكرم هانى مهنى
موضوعات متعلقة

غدًا.. جمعية الأطرش تكرم لبنى عبد العزيز وكريمة مختار

اليوم.. جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش تحتفل بـ«عيد الأم»

بالصور.. هانى مهنى وطارق الشناوى يحتفلان بعيد الربيع مع «محبى الأطرش»

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

الآن

لجنة تحكيم «The Voice» تهنئ شيرين بعقد قرانها من حسام حبيب (فيديو)

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

الليلة الكبيرة.. مصر تحتفل بولاية السيسى الثانية في صالون حسن راتب

مصادر: قيد شركتى زراعة وأدوية فى البورصة.. قريبًا

الأكثر قراءة

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

مفاجأة.. «صباحية حسام حبيب» على مسرح العين السخنة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ألبومات الصور

بالصور.. قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

الشعراوي وحجي يصلان كاتدرائية المنصورة للمشاركة في القداس (صور)

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

مفاجأة.. «صباحية حسام حبيب» على مسرح العين السخنة

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

كشكول

رسالة سلام للعالم من المؤتمر الدولى للتربية الرياضية

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

غياب نجم منتخب تونس عن كأس العالم بسبب «الصليبي»

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما السورية

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك