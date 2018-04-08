الليلة.. جمعية محبى الأطرش تكرم هانى مهنى

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، في تمام السابعة من مساء، اليوم الأحد٬ احتفالية فنية بمناسبة عيد الربيع، بفندق سفنكس فى القاهرة.



ويتضمن برنامج الاحتفالية تكريم الموسيقار الكبير هانى مهنى، الذى صاحب فريد الأطرش بالعزف فى حفل الربيع الشهير عام 1970، واسم الشاعر الكبير مأمون الشناوى الذى ألف أغنية الربيع الشهيرة، بحضور الناقد الفنى طارق الشناوى، الذى سيتحدث عن كواليس أغنية الربيع، وعازف الأكورديون الفنان فاروق سلامة الذى قام بالعزف فى العديد من أغانى فريد الأطرش، والباحث الفنى وليد الدشلوطى، الذى سيتناول أشهر أغانى المناسبات التى ارتبطت بوجدان الشعب المصرى والعربى.



كما يلقى مجموعة من الشعراء أحدث ما كتبوا من قصائد، منهم «عبد الناصر عبد الحميد، وفتحى أمين، وحسين بسيونى» إلى جانب تقديم فقرات غنائية من روائع زمن الفن الجميل، يقدمها مجموعة من مطربى ومطربات الأوبرا منهم «أحلام أحمد، وزينب المصرى، وهبه الخولى، ومحمد وحيد، ومحمد وهبى»، والمطرب اللبنانى وئام الطحان.