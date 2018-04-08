15 أبريل.. عرض الفيلم الإلمانى «على مستوى العين» بمركز جوته

يعرض في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق 15 أبريل الجاري٬ الفيلم الألماني «على مستوى العين» من إخراج إيفي جولدبرونر٬ وذيواخيم دولهوبف، وذلك بالمعهد الثقافي الألماني فى الإسكندرية «جوته»، ضمن فعاليات «أسبوع أفلام جوته».



ويدور الفيلم حول «ميشي»، الذي تم إيداعه بدار الأيتام بها منذ وفاة والدته، وهو أيضًا لا يعرف شيئًا عن باقي أفراد العائلة، عندما يجد الطفل ذو العشر سنوات٬ رسالة من والدته إلى شخص ما من المفترض أنه والده، فإذا بالأمل ينبض فيه من جديد، فيبحث عنه ويجده بالفعل، لكن الرجل صاحب الصورة لا يلائم صورة الأب التي تخيلها الطفل نهائيًا.

