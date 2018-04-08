الليلة.. الإعلان عن مواسم نجوم المسرح بدار الأوبرا

يعقد في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد٬ بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا٬ مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، من مواسم نجوم المسرح الجامعي٬ بمشاركة كلا من، الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال.



وسيتم الإعلان عن العروض المشاركة، والجامعات التي تشارك في هذه الدورة، وعرض الافتتاح، كذلك الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم والمكرمين.



يذكر أن مواسم نجوم المسرح الجامعي يحمل "شعار عودة الروح"، والتي تحمل دورته الجديدة اسم فاطمة علي، ويقام في الفترة من 10 وحتي 19 أبريل الجاري بمسرح مركز الأبداع الفني.