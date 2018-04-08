القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 07:51 ص

اليوم.. محاكمة المتهمين فى خلية «ميكروباص حلوان»

محاكمة
محاكمة
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، للشهود في محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان".

يُذكر أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان.

ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضًا، ارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

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