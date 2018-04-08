قريبًا.. صدور ديوان «الهائم فى البرية» عن دار العين

يصدر قريبا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ ديوان «الهائم في البرية» للشاعــرعبد المنعم رمضان.



ويأتى غلاف الرواية إهداءً من الفنانة الكبيرة نجاح طاهر.



ويشار إلي أن رمضان سبق وصدرت له دواوين: «الحلم ظل الوقت الحلم ظل المسافة»، مطبوعات أصوات 1980. «الغبار أو إقامة الشاعر على الأرض»، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1994. «قبــل الماء فــوق الحافة»، دار الآداب 1994 ط1، دار المحروسة 2007. «لماذا أيها الماضي تنام في حديقتي»، هيئة قصور الثقافة 1995 ط1، مكتبة الأسرة 2006. «غريب على العائلة»، دار توبقال 2001. «بعيدًا عن الكائنات»، المدى 2001. «النشيد»، ميريت 2003. «الصعود إلى المنزل»، كتاب الهلال 2007. «الحنين العاري»، الهيئة المصرية العامة للكتاب 2012.



وجمعت الأعمال السابقة في مجلدين تحت عنوان «الأعمال الكاملة لعبد المنعم رمضان»، وصدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2015، 2016 على التوالي.