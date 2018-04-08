الليلة.. هانى شاكر يُحيى حفل أعياد الربيع بالأوبرا

تُنظم دار الأوبرا المصرية٬ في تمام الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ احتفالية فنية تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إبراهيم الموجى٬ بمشاركة المطرب الكبير هانى شاكر مع نخبة من نجوم الغناء بالأوبرا وذلك على المسرح الكبير.



يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني.



أما الفاصل الأول يضم باقة من أشهر الأغانى التراثية٬ التى أبدعها كبار الملحنين منها الربيع لـ"فريد الأطرش"، أوقاتى بتحلو لـ"سيد مكاوى"، على عش الحب لـ"منير مرا"، سألونى الناس لـ"زياد رحبانى" أداء وليد حيدر، إيمان عبد الغنى وسوليست الكمان إيهاب صبحى.