تعرف على فعاليات مكتبة الإسكندرية الثقافية اليوم

تشهد قاعة المسرح الصغير٬ التابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد٬ لقاء مفتوح بعنوان "الفنان والرحلة"٬ والذي يستضيف كلا من الفنان المخرج محمد فاضل٬ وزوجته الفنانة فردوس عبدالحميد٬ ومن تقديم الناقد الفني سامي حلمي.



وفي سياق متصل٬ تقام في السابعة بقاعة المؤتمرات التابعة للمكتبة أيضا٬ ندوة تحت عنوان "الإسكندرية وجماليات الصورة البصرية"، ويتحدث فيها كل من: الدكتور طارق القيعي٬ والدكتور طارق زبادي٬ والدكتور هشام سعودي، ومن تقديم وإدارة منى عمر.

