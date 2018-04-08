صدور رواية «هوامش البساط الأحمر»

صدرت حديثًا عن دار "الآن" ناشرون وموزعون٬ رواية "هوامش البساط الأحمر" للكاتب عبد الهادي المدادحة، حيث تقع الرواية في 215 صفحة من القطع المتوسط.



وتتناول الرواية سيرة "خالد" ابن الجنوب الأردني، والكرك بالتحديد، الذي ينتقل للدراسة في مصر أواسط سبعينيات القرن الماضي، ولم يكن يحمل في جعبته إلا نقاء الشخصية الأردنيّة، واندفاعها وحماسها وغيرتها القومية، وحبّها للمعرفة.



ومصر السبعينات شهدت صعود السادات وسياسته المعادية لسلفه عبد الناصر ذي النزعة القومية التحرّرية التقدمية، والتي تركت تأثيرًا كبيرًا على فكر ملايين الشباب العربي على امتداد الخارطة العربية، ومن هؤلاء الشباب كان خالد العربي، ابن الكرك، الذي لم يكن يخفي إعجابه بعبد الناصر، وإيمانه بالتحولات التي أنجزها لبلده وللأمة العربية.

