فى عيد ميلادها.. 12 معلومة عن صاحبة الصالون الأدبى حياة أبوالنصر

«الأدب والثقافة».. مشوارها في الحياة، فخاضت المعارك وناضلت كثيرًا، من أجل الوصول إلى حرية المرأة، في الفكر والثقافة، خلال فترة شهدت تعنت كبير تجاه المرأة، حيث كانت تحرم المرأة من حقها في التعليم، الذي يعد أحد أهم حقوقها في الحياة، إلا أنها استمرت في كفاحها، حتى أصبحت إحدى أبرز الكتاب والشعراء المصريين، إنها الشاعرة حياة أبو النصر، الذي يشهد عالم الشعر والأدب ميلادها اليوم.



في إطار الحديث عن الكاتبة الكبيرة الراحلة، حياة أبو النصر، تستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عنها.



1- من مواليد 8 أبريل 1942.

2- اسمها الحقيقي حياة محمد سليمان أبو النصر، إلا أنها اشتهرت بلقب العائلة.

3- اهتمت أبو النصر بالدراسات في الأدب والنقد.

4- أقامت أول صالون أدبي لها في 1975.

5- في عام 2002، عمدت أبو النصر من خلال الصالون الأدبي أن يكون ملتقى لندوات الشعراء والأدباء وسفراء الدول العربية حتى عام 2002.

6- كتبت أبو النصر مقالات أسبوعية بجريدة الحياة.

7- لها قصص قصيرة ودواوين شعرية.

8- كانت أبو النصر عضوة بجمعيات الأدب والفكر المعاصر، أصدقاء المرأة.

9- شاركت أبو النصر في رابطة المرأة العربية، اتحاد الكتاب.

10- كتبت بعض الأغاني، التي تغنى بها علي الحجار، زينب يونس، شهرزاد.

11- لحن أغانيها العديد من الملحنين، ويعد أبرزهم "سيد مكاوي، فتحي حجازي ويوسف شوقي".

12- تعتبر أبرز مؤلفاتها بين الشعر والغناء والرواية، مسرحية الحب متهمًا، وهي مسرحية خيالية كتبتها عام 1988، بينما تجد في الشعر، قتلوك يا قلبي، ديوان لإنني أنثى، 2007.