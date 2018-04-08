القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:40 ص

شاهد.. أول تعليق لـ شيرين عبدالوهاب بعد حفل الزفاف
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
تقارير ومتابعات
الأحد 08/أبريل/2018 - 03:36 ص

فى عيد ميلادها.. 12 معلومة عن صاحبة الصالون الأدبى حياة أبوالنصر

فى عيد ميلادها..
دعاء راجح
dostor.org/2120892

«الأدب والثقافة».. مشوارها في الحياة، فخاضت المعارك وناضلت كثيرًا، من أجل الوصول إلى حرية المرأة، في الفكر والثقافة، خلال فترة شهدت تعنت كبير تجاه المرأة، حيث كانت تحرم المرأة من حقها في التعليم، الذي يعد أحد أهم حقوقها في الحياة، إلا أنها استمرت في كفاحها، حتى أصبحت إحدى أبرز الكتاب والشعراء المصريين، إنها الشاعرة حياة أبو النصر، الذي يشهد عالم الشعر والأدب ميلادها اليوم.

في إطار الحديث عن الكاتبة الكبيرة الراحلة، حياة أبو النصر، تستعرض «الدستور» أبرز المعلومات عنها.

1- من مواليد 8 أبريل 1942.
2- اسمها الحقيقي حياة محمد سليمان أبو النصر، إلا أنها اشتهرت بلقب العائلة.
3- اهتمت أبو النصر بالدراسات في الأدب والنقد.
4- أقامت أول صالون أدبي لها في 1975.
5- في عام 2002، عمدت أبو النصر من خلال الصالون الأدبي أن يكون ملتقى لندوات الشعراء والأدباء وسفراء الدول العربية حتى عام 2002.
6- كتبت أبو النصر مقالات أسبوعية بجريدة الحياة.
7- لها قصص قصيرة ودواوين شعرية.
8- كانت أبو النصر عضوة بجمعيات الأدب والفكر المعاصر، أصدقاء المرأة.
9- شاركت أبو النصر في رابطة المرأة العربية، اتحاد الكتاب.
10- كتبت بعض الأغاني، التي تغنى بها علي الحجار، زينب يونس، شهرزاد.
11- لحن أغانيها العديد من الملحنين، ويعد أبرزهم "سيد مكاوي، فتحي حجازي ويوسف شوقي".
12- تعتبر أبرز مؤلفاتها بين الشعر والغناء والرواية، مسرحية الحب متهمًا، وهي مسرحية خيالية كتبتها عام 1988، بينما تجد في الشعر، قتلوك يا قلبي، ديوان لإنني أنثى، 2007.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ أقل من شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ أقل من شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهر

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

منذ أقل من شهر

لماذا منع «عبدالناصر» نزار قبانى من دخول مصر؟

منذ شهر

8 معلومات عن «مرنبتاح»: العامود الأثري يستقر في المتحف المصري

الآن

التضامن: 12 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

فيديوجراف.. «قبلة شيرين وحسام حبيب وخليفة كوبر» أبرز أخبار اليوم

السيسي: ادعونا جميعًا لنتذكر تعاليم المسيح التي تهدي سبل السلام والحب

لحظة عقد قران شيرين وحسام حبيب (فيديو)

الأكثر قراءة

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

عاجل.. حريق هائل ببرج «ترامب» فى نيويورك (صور)

ألبومات الصور

بالصور.. قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

الشعراوي وحجي يصلان كاتدرائية المنصورة للمشاركة في القداس (صور)

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

عاجل.. حريق هائل ببرج «ترامب» فى نيويورك (صور)

كشكول

رسالة سلام للعالم من المؤتمر الدولى للتربية الرياضية

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

غياب نجم منتخب تونس عن كأس العالم بسبب «الصليبي»

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما السورية

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك