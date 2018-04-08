فى عيد ميلاده.. أبرز المعلومات عن كوفى عنان

يصادف اليوم الأحد الموافق 8 أبريل، عيد ميلاد السياسي كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، واسمه الحقيقي "كوفي أتّا أنّان"، حيث ولد يوم 8 أبريل عام 1938، و"عنان" هو الأمين العام السابع للأُمم المتحدة.



وترصد "الدستور" تاريخ كوفي عنان على مر سنواته كأمين عام للأمم المتحدة، ففي 24 فبراير 2012 عُين كموفد خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، وهو متزوج من المحامية ناني أنان ولديهما ثلاثة أطفال.



وعن دراسته، درس "عنان" في جامعة العلوم والتكنولوجيا في "كوماسي غانا"، وأكمل دراسته الجامعية في الاقتصاد في كلية ماك ألستر في سانت بول، مينيسوتا (1961)، وفي الفترة من 1961 إلى 1962، حيث أجرى دراسات عليا في الاقتصاد بالمعهد الجامعي للدراسات العليا الدولية في جنيف.



وحصل "عنان" على زمالة "سلون" في الفترة 1971-1972 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونال درجة ماجستير العلوم في الإدارة، وقد ترك "عنان" العمل بالأمم المتحدة لمدة عامين، من 1974 إلى 1976، شغل خلالها منصب مدير عام الشركة الغانية لتنمية السياحة، حيث عمل في وقت واحد في مجلس إدارتها وفي مجلس مراقبة السياحة الغاني.



وشغل "عنان" منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في مارس عام 1996 م، وذلك بعد شغله لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام في يوغسلافيا ومنصب المبعوث الخاص لمنظمة حلف شمال الأطلسي (NATO) وذلك خلال الفترة التي أعقبت التوقيع على اتفاق دايتون (Dayton) للسلام.



وقد عمل كنائب الأمين العام للأمم المتحدة لعلميات حفظ السلام في مارس 1993 م، وذلك بعد ما يقرب من عام على عمله كمساعد الأمين العام في نفس القسم، وقبل شغله هذه الوظائف فقد خدم "كوفي عنان" الأمم المتحدة في العديد من المناصب الأخرى في أماكن متعددة من العالم، مكرسًا ما يقرب من ثلاثين عامًا من عمره في خدمة المنظمة الدولية.



ويجيد "كوفي عنان" عدة لغات منها: "الإنجليزية، والفرنسية والعديد من اللغات الأفريقية"، وقد درس في "جامعة العلوم والتكنولوجيا" بكوماسي، ثم أكمل دراسته في الاقتصاد في "كلية ماكلستر" والتي منحته فيما بعد "جائزة الخدمة المتميزة للأمناء" في عام 1994.