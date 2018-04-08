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الأحد 08/أبريل/2018 - 03:27 ص

«صقر ون».. أبرز المعلومات عن أول طائرة سعودية بدون طيار

صقر ون
صقر ون
إسلام أبو المجد
dostor.org/2120879

عمل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، على دعم الصناعة العسكرية، منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها منصبه والدخول بكل قوة في المجال العسكري، حيث تُعد السعودية هي ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق على التسلح العسكري، وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كشفت عن برنامج الطائرة الاستراتيجية بدون طيار "صقر ون".

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن أول طائرة سعودية بدون طيار "صقر ون":ـ

_قادرة على حمل صواريخ وقنابل موجهة بنظام الليزر.

- طول الطائرة "صقر ون" 9.2 متر.

_تستطيع التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة.

_مجهزة بنظام الاتصال بواسطة الأقمار الصناعية تردد "ka، وتتمكن الطائرة من التحليق لمدى يزيد عن 2500 كيلو متر.

_ لديها القدرة على حمل الصواريخ لمدى يصل إلى 10 كيلو متر.

_تصل دقة التصويب إلى أقل من 1.5 م.

_ تستطيع حمل قنبلة "ft-9".

_تحتوي على كاميرات حرارية عالية الدقة وأنظمة الليزر من عدة شركات عالمية لديها خبرة عالمية.

_ تستطيع التحليق بارتفاع متوسط يصل إلى 20 ألف قدم، ومدة تحليق تصل إلى 24 ساعة، وتمتاز بالإقلاع والهبوط التلقائي.

_بإمكانها استخدام الباراشوت في حالة الطوارئ، وحمل كاميرات تصوير نهارية وليلية، ويمكن تجهيزها بتقنيات الرادارات.

_ تستطيع حمل تقنيات الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والتنصت.

_ مصنوعة من الألياف الكربونية والزجاجية، وتمتاز بخفة وزنها وقلة استهلاكها للوقود.

_100% من صناعتها سعودية، وصُنعت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وخضعت الطائرة للعديد من التجارب؛ للتأكد من جاهزيتها وأداء مهامها والتي حققت أرقامًا قياسية ضمن المعايير المحلية والدولية المخصصة لصناعة الطائرات بدون طيار.

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