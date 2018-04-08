وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة

من أكثر الأشياء المزعجة بالنسبة للمرأة أثناء العلاقة الزوجية وجود بقع داكنة في المناطق الحساسة الخاصة بها، والتي تصيبها بالحرج أمام الزوج، وللتخلص من تلك المشكلة، نقدم لكي مجموعة من الوصفات الطبيعية.



عصير الليمون

ضعي قطرات عصير الليمون على المنطقة واعملي مساجٍ لطيفٍ لمدة دقائق، ثم اتركي المنطقة لمدة 15-20 دقيقة واغسليه جيدًا بالماء ونشّفيه، مع الحرص على عدم تطبيق هذه الطريقة إذا كان هناك أيُّ جروحٍ أو طفحٍ جلديٍّ في المنطقة لعدم التسبب بالتهيّجات.



كربونات الصوديوم

اخلطي ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من الماء بشكل جيدٍ حتى يتم الحصول على عجينةٍ ناعمةٍ، ثم ضعي العجينة على المنطقة واتركيها لمدة 5 دقائق، بعد ذلك اغسلي المنطقة ونشّفيها جيدًا.



خلطة العسل والسكر والليمون

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من العسل وعصير نصف ليمونة مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم ضعي الخليط على المنطقة وافركي بحركاتٍ دائريةٍ حتى ينفذ السكر، واتركي على المنطقة لمدة 10 دقائق ثم اغسلي بالماء الدافئ ونشّفي جيدًا.