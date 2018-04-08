لو انت جوزاء.. 3 أبراج هيجننوك

رجل الجوزاء ليس رجلا تقليديا، فمزاجيته وجنونه وانطلاقه تجعله لا يصلح للعلاقات العاطفية مع كافة النساء، بل إن البعض منهم سيصيبه بالجنون، وبالأخص الأبراج التالية.



أنثي الجدي

أنثي الجدي علي رأس الأبراج التي ستصيب رجل الجوزاء بالجنون، فطبيعة أنثي الجدي العقلانية تصطدم بشكل كبير مع جنان رجل الجوزاء، وكلما أراد رجل الجدي أن يقوم بتصرف جنوني يجد حسابات أنثي الجدي الدقيقة تقف عائقا بينه وبين ذلك.



أنثي السرطان

أنثي السرطان أيضا من الأبراج التي ستصيب رجل الجدي بالجنون، فحساسية أنثي السرطان المفرطة وطبيعتها التشاؤمية تصيب رجل الجوزاء المنطلق والجرئ بخيبة أمل، كما أن أنثي السرطان متطلبة وهو الأمر الذي يجعل رجل الجوزاء يفقد صوابه في كثير من الأحيان.



أنثي العقرب

من الأبراج التي تصيب رجل الجوزاء بالجنون أيضا أنثي العقرب، فعلاقة رجل الجوزاء بأنثي العقرب تصيب كلاهما في النهاية بالجنون، ويرجع ذلك لغموض أنثي العقرب الذي يجعل رجل الجوزاء في حيرة من أمره أغلب الأوقات، كما أن علاقات رجل الجدي المتعددة تجعل أنثي العقرب تحترق غضبا وغيرة.