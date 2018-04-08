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الأحد 08/أبريل/2018 - 12:01 ص

مفاجأة.. «صباحية حسام حبيب» على مسرح العين السخنة

مفاجأة.. «صباحية
أمير محمد خالد
dostor.org/2120868

احتفل الفنان حسام حبيب بحفل زفافه على الفنانة شيرين عبدالوهاب مساء اليوم، في حفل اقتصر على الأصدقاء المقريبين والعائلة فقط، بأحد الفيلات على طريق مصر إسماعيلية الصحرواي.

ويستعد الفنان حسام حبيب للسفر إلى العين السخنة غدًا، لإحياء حفله الذي تعاقد عليه منذ فترة ضمن سلسلة حفلات «ليالي أضواء المدينة» وذلك يوم «الصباحية».

ونفت نائب رئيس الإذاعة المصرية في تصريحات صحفية، اعتذار حسام حبيب عن إحياء الحفل، مؤكدة أنه سيتم تنظيم الحفل في موعده، كما سيتم تسجيله تلفزيونيا وإذاعيا، على أن يتم إذاعته على شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام في وقت لاحق.

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