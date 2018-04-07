القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
عالم
السبت 07/أبريل/2018 - 11:40 م

قتيلان و5 مصابين بينهم مرشحة بالبرلمان العراقي في هجوم انتحاري

قتيلان و5 مصابين
محمد عمر
dostor.org/2120862

قتل شخصين وأصيب 5 في العراق، بينهم مرشحة للبرلمان بهجوم انتحاري، مساء اليوم، استهدف مقر لحزب "الحل" في الأنبار غرب البلاد، حسبما أعلن مصدر أمني عراقي.

وأكد مصدر أمني بشرطة هيت، بمقتل عنصري أمن وأصيب 5 أشخاص بينهم مرشحة عن حزب الحل بهجوم انتحاري ضرب هيت.

وأضاف المصدر: «هاجم انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين ويحملان اسلحة خفيفة مساء اليوم، مقر حزب الحل في مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)، خلال اجتماع مع رابطة شباب الحل في القضاء»، مشيرا إلى أن أحدهما فجر نفسه ما أدى إلى مقتل عنصري أمن وإصابة 5 أشخاص بينهم المرشحة عن الحزب زينب عبد الحميد.

وأضاف: «تمكنت قوة أمنية من قتل الانتحاري الأخر»، ثم طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ يومين

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ 3 أيام

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ 4 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 5 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ 5 أيام

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

الآن

الليلة الكبيرة.. مصر تحتفل بولاية السيسى الثانية في صالون حسن راتب

مصادر: قيد شركتى زراعة وأدوية فى البورصة.. قريبًا

50 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الدعم.. وحزمة تشريعية للحماية الاجتماعية

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

الأكثر قراءة

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

«الإخوان» تبيع مفصولي «الشرق».. ومدير القناة يهرب إلى كندا

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ألبومات الصور

الشعراوي وحجي يصلان كاتدرائية المنصورة للمشاركة في القداس (صور)

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

بعد توقف 30 عامًا.. الحياة تعود لمتحف سوهاج (صور)

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

«الإخوان» تبيع مفصولي «الشرق».. ومدير القناة يهرب إلى كندا

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

كشكول

رسالة سلام للعالم من المؤتمر الدولى للتربية الرياضية

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

غياب نجم منتخب تونس عن كأس العالم بسبب «الصليبي»

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما السورية

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك