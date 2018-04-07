قتيلان و5 مصابين بينهم مرشحة بالبرلمان العراقي في هجوم انتحاري

قتل شخصين وأصيب 5 في العراق، بينهم مرشحة للبرلمان بهجوم انتحاري، مساء اليوم، استهدف مقر لحزب "الحل" في الأنبار غرب البلاد، حسبما أعلن مصدر أمني عراقي.



وأكد مصدر أمني بشرطة هيت، بمقتل عنصري أمن وأصيب 5 أشخاص بينهم مرشحة عن حزب الحل بهجوم انتحاري ضرب هيت.



وأضاف المصدر: «هاجم انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين ويحملان اسلحة خفيفة مساء اليوم، مقر حزب الحل في مدينة هيت (70 كم غرب الرمادي)، خلال اجتماع مع رابطة شباب الحل في القضاء»، مشيرا إلى أن أحدهما فجر نفسه ما أدى إلى مقتل عنصري أمن وإصابة 5 أشخاص بينهم المرشحة عن الحزب زينب عبد الحميد.



وأضاف: «تمكنت قوة أمنية من قتل الانتحاري الأخر»، ثم طوقت مكان الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين إلى الطب العدلي.