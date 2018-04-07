القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
الثقافة
السبت 07/أبريل/2018 - 11:32 م

مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة «مستقبل ذاكرة وطن».. الأربعاء

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
حاتم السروى
dostor.org/2120857

تعقد الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، برئاسة الدكتورة أماني مجاهد، ندوة لمناقشة كتاب "مستقبل ذاكرة وطن" بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى في السادسة مساء الأربعاء المقبل.

يدير الندوة ياسر مصطفى عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، ويشارك فيها الدكتور أسامة القلش الأستاذ بقسم علم المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية جامعة أم القرى، والدكتور شريف كامل شاهين الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة ومدير المكتبة المركزية لجامعة القاهرة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

الآن

الليلة الكبيرة.. مصر تحتفل بولاية السيسى الثانية في صالون حسن راتب

مصادر: قيد شركتى زراعة وأدوية فى البورصة.. قريبًا

50 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الدعم.. وحزمة تشريعية للحماية الاجتماعية

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

الأكثر قراءة

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

«الإخوان» تبيع مفصولي «الشرق».. ومدير القناة يهرب إلى كندا

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ألبومات الصور

الشعراوي وحجي يصلان كاتدرائية المنصورة للمشاركة في القداس (صور)

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

بعد توقف 30 عامًا.. الحياة تعود لمتحف سوهاج (صور)

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

«الإخوان» تبيع مفصولي «الشرق».. ومدير القناة يهرب إلى كندا

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

كشكول

رسالة سلام للعالم من المؤتمر الدولى للتربية الرياضية

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

غياب نجم منتخب تونس عن كأس العالم بسبب «الصليبي»

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما السورية

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك