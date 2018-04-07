مكتبة القاهرة الكبرى تستضيف ندوة «مستقبل ذاكرة وطن».. الأربعاء
تعقد الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، برئاسة الدكتورة أماني مجاهد، ندوة لمناقشة كتاب "مستقبل ذاكرة وطن" بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى في السادسة مساء الأربعاء المقبل.
يدير الندوة ياسر مصطفى عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، ويشارك فيها الدكتور أسامة القلش الأستاذ بقسم علم المعلومات بكلية العلوم الاجتماعية جامعة أم القرى، والدكتور شريف كامل شاهين الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة ومدير المكتبة المركزية لجامعة القاهرة.